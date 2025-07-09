За тварин в авто будуть штрафувати та позбавляти волі: подробиці

Собака в авто / © Pexels

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В Україні водіям загрожує не лише штраф, а й кримінальна відповідальність за жорстоке поводження з тваринами, зокрема якщо залишити їх у закритому автомобілі в спеку. Закон суворий і передбачає покарання аж до позбавлення волі.

Про ризики розповів в.о. директора Департаменту захисту довкілля та адаптації до зміни клімату КМДА Сергій Сабуров.

Він попереджає, що залишення тварин у припаркованому автомобілі під прямим сонцем є смертельно небезпечним. Температура всередині салону може за лічені хвилини піднятися до критичних значень, особливо якщо вікна зачинені, що робить салон своєрідною «тепловою пасткою».

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Улюбленці швидко перегріваються через відсутність ефективних механізмів охолодження у їхньому організмі. Внаслідок цього вони можуть зневоднитися, втратити свідомість і навіть померти. Навіть перебування автомобіля у тіні не гарантує безпеки — через задушливий мікроклімат тварина може постраждати вже через 10–15 хвилин.

За жорстоке поводження з тваринами, зокрема залишення їх у небезпечних умовах, передбачено адміністративну відповідальність у вигляді штрафу від 3400 до 5950 гривень. У разі настання тяжких наслідків можливе кримінальне покарання — обмеження чи позбавлення волі строком до трьох років. Також власнику загрожує конфіскація тварини.

Фахівці радять уникати поїздок із домашніми улюбленцями в спеку, якщо неможливо забезпечити належний мікроклімат у салоні автомобіля. Порушення цих рекомендацій — це не лише небезпека для життя тварини, а й ризик потрапити під кримінальну відповідальність.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що в Києві зобов’язали власників собак платно реєструвати своїх улюбленців.

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