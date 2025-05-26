За тиждень ДТЕК повернув світло 115 тисячам родин після ворожих обстрілів

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Про це йдеться в повідомленні ДТЕК.

Зазначається, що минулого тижня на Донеччині, де тривають важкі бої, енергетикам вдалося повернути світло в домівки майже 95 тисяч родин місцевих мешканців. Попри постійну небезпеку вони продовжують повертати світло у прифронтовому регіоні, щойно це стає можливим.

Водночас на Дніпропетровщині з 19 по 25 травня енергетики змогли повернути електропостачання у майже 18 тисяч домівок.

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Також продовжує потерпати від ворожих атак Одещина, де минулого тижня ремонтні бригади змогли відновити електрику у 1,8 тисяч осель. Так само не полишає ворог спроб і атакувати Київщину. Тут за тиждень енергетики повернули світло у 202 домівки, знеструмлені через ворожі атаки.

Нагадаємо, тижнем раніше ДТЕК Ріната Ахметова повернув світло в оселі майже 102 тисяч родин у 128 населених пунктах, що залишилися без електропостачання через обстріли.