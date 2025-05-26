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За тиждень ДТЕК повернув світло 115 тисячам родин після ворожих обстрілів
З 19 по 25 травня енергетики ДТЕК змогли повністю чи частково відновити електропостачання 67 населених пунктів та повернути світло в домівки майже 115 тисяч родин Донецької, Дніпропетровської, Одеської та Київської областей.
Про це йдеться в повідомленні ДТЕК.
Зазначається, що минулого тижня на Донеччині, де тривають важкі бої, енергетикам вдалося повернути світло в домівки майже 95 тисяч родин місцевих мешканців. Попри постійну небезпеку вони продовжують повертати світло у прифронтовому регіоні, щойно це стає можливим.
Водночас на Дніпропетровщині з 19 по 25 травня енергетики змогли повернути електропостачання у майже 18 тисяч домівок.
Також продовжує потерпати від ворожих атак Одещина, де минулого тижня ремонтні бригади змогли відновити електрику у 1,8 тисяч осель. Так само не полишає ворог спроб і атакувати Київщину. Тут за тиждень енергетики повернули світло у 202 домівки, знеструмлені через ворожі атаки.
Нагадаємо, тижнем раніше ДТЕК Ріната Ахметова повернув світло в оселі майже 102 тисяч родин у 128 населених пунктах, що залишилися без електропостачання через обстріли.