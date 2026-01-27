ТСН у соціальних мережах

За тиждень ДТЕК повернув світло 1,2 млн родин після ворожих атак

Протягом тижня енергетики компанії ДТЕК повернули електроенергію в домівки 1,2 млн родин, чиї оселі були без світла внаслідок ворожих обстрілів.

Про це йдеться в повідомленні ДТЕК.

Зазначається, що ворог продовжує тероризувати столицю обстрілами. Тут попри складну ситуацію минулого тижня вдалося повернути електропостачання у домівки 645,3 тисяч сімей.

Також минулого тижня росіяни атакували Одещину. Тут за тиждень енергетикам вдалось повернути світло у 253,3 тисячі осель місцевих мешканців. 

Так само на Дніпропетровщині за останні сім днів ремонтні бригади повернули електропостачання у майже 120 тисяч домівок. У той же час попри вкрай важку безпекову ситуацію, енергетикам вдалося виконати низку ремонтів на Донеччині. Завдяки цьому вдалося повернути світло в домівки 104,4 тисяч родин місцевих мешканців.

Окрім того, останнього тижня на Київщині енергетики повернули електрику у 86,6 тисяч осель, що були знеструмлені внаслідок ворожих атак. 

Нагадаємо, протягом грудня енергетики ДТЕК Ріната Ахметова повернули світло понад 5 млн родин, чиї оселі були знеструмлені внаслідок ворожих атак.

