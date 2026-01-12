За тиждень ДТЕК повернув світло 2 млн родин після ворожих атак - це рекорд з відновлень за тиждень

Реклама

Протягом тижня енергетики компанії ДТЕК повернули світло понад 2 млн родин, чиї домівки були без електроенергії внаслідок ворожих атак.

Про це йдеться в повідомленні ДТЕК.

«З 5 по 11 січня енергетикам операторів систем розподілу (ОСР) ДТЕК Мережі вдалося повністю чи частково відновити електропостачання 881 населеного пункту, знеструмленого внаслідок ворожих обстрілів. Електрика повернулася в оселі 2,1 млн родин», - йдеться в ньому.

Зазначається, що найбільше відновлень було на Дніпропетровщині. Тут енергетикам за тиждень вдалось повернути світло в домівки 1,1 млн родин.

Також протягом тижня енергетики повернули електрику 648 тисячам сімей Києва, чаї домівки були знеструмлені через атаки.

Водночас на Донеччині енергетики ДТЕК повернули світло майже 116 тисячам родин.

Так само на Одещині, енергосистема якої продовжує піддаватися постійним ударам, з 5 по 11 січня вдалося повернути світло в оселі 106,7 тисяч місцевих мешканців.

В той же час на Київщині минулого тижня енергетики відновили електропостачання майже 92 тисяч домівок, що також були знеструмлені після ворожих обстрілів.

"Ворог продовжує завдавати масштабних атак по енергосистемі нашої країни. Цього тижня – черговий антирекорд з відновлень: колеги повернули світло у 2,1 млн домівок у регіонах присутності наших компаній. Попри все – масштабні руйнування енергосистеми, безпекові виклики та втому – ми продовжуємо працювати та повертати світло", - наголосила генеральна директорка ДТЕК Мережі Аліна Бондаренко.

Нагадаємо, протягом грудня енергетики ДТЕК Ріната Ахметова повернули світло понад 5 млн родин, чиї оселі були знеструмлені внаслідок ворожих атак.