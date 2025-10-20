За тиждень ДТЕК повернув світло 210 тисячам родин після обстрілів

Реклама

Про це йдеться в повідомленні ДТЕК.

«З 13 по 19 жовтня енергетикам ОСР ДТЕК Мережі з дозволу військових вдалося виконати низку ремонтів енергообладнання після обстрілів, яким постійно піддаються українські міста та села. Завдяки цьому світло повернулося у понад 210 тисяч осель у двох прифронтових областях», - йдеться в ньому.

Зазначається, що найбільше відновлень було на Дніпропетровщині, де через ворожі атаки вже регулярно пошкоджуються електромережі, а мешканці області залишаються без світла. З 13 по 19 жовтня тут вдалося повернути електрику у 180 тисяч осель місцевих мешканців.

Реклама

Водночас на Донеччині за тиждень енергетики повернули світло 30 тисячам домівок.

Нагадаємо, тиждень тому енергетики ДТЕК Ріната Ахметова повернули світло в домівки майже двох мільйонів сімей, що були без електрики внаслідок ворожих обстрілів.