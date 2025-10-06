За тиждень ДТЕК повернув світло 221 тисячі сімей після ворожих обстрілів

Реклама

Про це йдеться в повідомленні ДТЕК.

«Минулого тижня енергетики операторів систем розподілу (ОСР) ДТЕК Мережі змогли повернути світло жителям 118 населених пунктів, постраждалих внаслідок ворожих обстрілів. Електрика знову доступна у домівках понад 221 тисячу родин Дніпропетровської, Донецької, Київської й Одеської областей», - йдеться в ньому.

Зазначається, що за тиждень енергетики повернули світло 144,7 тисячі родин Донеччини, 58 тисяч сімей Одещини, 17,5 тисячі осель Дніпропетровщини та 1,2 тисячі родин Київщини.

Енергетики ДТЕК роблять все можливе, щоб максимально швидко усувати пошкодження. Вони розпочинають роботи одразу щойно отримують дозвіл та доступ до місця пошкодження від ЗСУ та ДСНС.

Нагадаємо, протягом вересня енергетики ДТЕК Ріната Ахметова повернули світло в домівки 424 тисяч родин, чиї оселі були знеструмлені внаслідок ворожих обстрілів.