За тиждень ДТЕК повернув світло 300 тисячам родин після ворожих обстрілів

ДТЕК / © Getty Images

Реклама

Протягом тижня енергетики компанії ДТЕК повернули електроенергію в домівки 300 тисяч сімей, чиї оселі були знеструмлені внаслідок ворожих обстрілів.

Про це йдеться в повідомленні ДТЕК.

«З 29 червня по 5 липня енергетики ДТЕК змогли повністю чи частково повернути світло жителям 292 населених пунктів, знеструмлених внаслідок обстрілів. Електрика знову доступна для понад 300 тисяч родин», - йдеться в ньому.

Реклама

Зазначається, що найбільше відновлень було на Донеччині, де енергетикам за тиждень вдалось повернути електрику майже 203 тисячам сімей.

Той же час на Дніпропетровщині енергетики повернули електроенергію 94 тисячам родин.

За той же період на Київщині ремонтні бригади повернули електроенергію 10,7 тисячам сімей, та 200 родин Києва.

Енергетики ДТЕК приступають до робіт одразу, щойно отримують дозвіл від ЗСУ та ДСНС.

Реклама

Новини партнерів