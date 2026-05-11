За тиждень ДТЕК повернув світло 340 тисячам родин після обстрілів

Про це йдеться в повідомленні ДТЕК.

«З 4 по 10 травня енергетикам ДТЕК з дозволу військових вдалося виконати низку ремонтів енергообладнання після обстрілів, яких постійно зазнають українські міста та села. Завдяки цьому світло повернулося у понад 340 тисяч осель у двох прифронтових областях», - йдеться в ньому.

Зазначається, що найбільше відновлень було на Донеччині, де енергетикам за тиждень вдалося повернути світло у майже 200 тисяч осель прифронтового регіону.

Водночас на Дніпропетровщині протягом тижня енергетики повернули електрику майже 141 тисячі сімей після ворожих обстрілів.

Енергетики роблять все можливе, щоб максимально швидко усувати пошкодження. Вони приступають до робіт відразу щойно отримують дозвіл та доступ до місця пошкодження від ЗСУ та ДСНС.

Нагадаємо, протягом квітня ДТЕК Ріната Ахметова повернув світло в домівки 1,5 млн родини, що були без електрики через ворожі атаки.

