За тиждень ДТЕК повернув світло майже 107 тисяч родин після ворожих атак

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Про це йдеться в повідомленні ДТЕК.

«З 5 по 11 травня енергетикам ДТЕК Мережі вдалося повністю чи частково відновити електропостачання 49 населеним пунктам, знеструмленим через ворожі обстріли. Світло знову повернулося в оселі 106,7 тисяч родин Донецької, Дніпропетровської, Одеської областей», — йдеться в ньому.

Зазначається, що минулого тижня енергетики продовжували усувати наслідки ворожих обстрілів українських міст та сіл. Найбільше — на Донеччині, яка залишається регіоном найбільш активних бойових дій. Попри постійну небезпеку тут вдалося відновити електропостачання в домівках 83,4 тисячі родин.

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Також Дніпропетровщина регулярно потерпає від ворожих обстрілів, унаслідок чого родини опиняються без світла. Від 5 до 11 травня енергетики змогли повернути світло у 22,5 тисячі домівок місцевих мешканців.

Останні сім днів зазнавала ворожих атак і Одещина. За цей час енергетикам вдалося повернути світло для 759 родин місцевих жителів.

Енергетики ДТЕК роблять все можливе, щоб максимально швидко усувати пошкодження. Вони розпочинають роботи одразу щойно отримують дозвіл та доступ до місця пошкодження від ЗСУ та ДСНС.

Нагадаємо, у квітні енергетики ДТЕК Ріната Ахметова повернули світло понад 430 тис. родин у Києві, Донецькій, Дніпропетровській, Одеській та Київський областях, чиї домівки знеструмлювались після ворожих атак.

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