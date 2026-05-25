За тиждень ДТЕК повернув світло півмільйону родин після ворожих атак

Про це йдеться в повідомленні ДТЕК.

«З 18 по 24 травня енергетики ДТЕК змогли повністю чи частково повернути світло жителям 621 населеного пункту, знеструмленого внаслідок ворожих атак. Електрика знову доступна для понад пів мільйона родин», - йдеться в ньому.

Зазначається, що найбільше відновлень було на Донеччині, де протягом тижня енергетики повернули електроенергію в домівки понад 391 тисячі родин.

Також продовжуються обстріли Дніпропетровської області, через що регулярно пошкоджуються електромережі. Тут за тиждень енергетики повернули електрику у 86,2 тисячі осель.

На Одещині, енергосистема якої також не перестає бути мішенню для ворога, минулого тижня вдалося повернути світло в оселі 32 тисяч родин місцевих мешканців.

Крім того на Київщині у той же період вдалося відновити електропостачання понад 3 тисячам домівок, що також були знеструмлені внаслідок ворожих атак.

