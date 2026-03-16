За тиждень ДТЕК повернув світло півмільйону родин, що були без електрики через атаки

За тиждень енергетики повернули електрику півмільйону сімей після обстрілів - ДТЕК

Протягом тижня енергетики компанії ДТЕК повернули електроенергію півмільйону родин, чиї домівки знеструмлювались через ворожі обстріли.

Про це йдеться в повідомленні ДТЕК.

«З 9 по 15 березня енергетики ДТЕК змогли повністю чи частково відновити електропостачання 305 населених пунктів. Завдяки цьому світло вдалося повернути в домівки понад півмільйона родин», - йдеться в ньому.

Зазначається, що найбільше відновлень було на Донеччині, де тривають важкі бойові дії. Тут за тиждень енергетики повернули світло 392 тисячам родин.

Наступна за кількістю відновлень – Дніпропетровщина, яку ворог також постійно обстрілює. Тут з 9 по 15 березня вдалося відновити електропостачання 78,5 тисяч сімей.

Водночас на Київщині минулого тижня енергетики повернули світло у 52 тисячі осель жителів області, що знеструмлювалися через ворожі обстріли.

Нагадаємо, у лютому ДТЕК Ріната Ахметова повернув світло понад 1,8 мільйона сімей, які залишилися без електроенергії внаслідок ворожих обстрілів.

