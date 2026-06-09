За тиждень ДТЕК повернув світло понад 360 тисячам сімей після обстрілів

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Про це йдеться в повідомленні ДТЕК.

«З 1 по 7 червня енергетики ДТЕК змогли повністю чи частково повернути світло жителям 65 населених пунктів, знеструмлених внаслідок ворожих атак. Електрика знову доступна для понад 360 тисяч родин», — йдеться в ньому.

Зазначається, що найбільше відновлень було на Донеччині, де протягом тижня енергетикам вдалось повернути світло 145,8 тисячам родин після обстрілів.

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Водночас у Києві за цей час енергетики повернули електроенергію 140 тисячам сімей.

Також з 1 по 7 червня ремонтні бригади повернули світло майже 71 тисячі родин Дніпропетровщини, 2,5 тисячам сімей Одещини, а також понад тисячі домівок Київщини.

Нагадаємо, протягом квітня енергетики ДТЕК Ріната Ахметова повернули світло в домівки 1,5 млн родин, що були без електрики через ворожі атаки.

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