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За тиждень ДТЕК повернув світло понад 360 тисячам сімей після обстрілів
Від 1 до 7 червня енергетики компанії ДТЕК повернули електроенергію понад 360 тисячам родин на Донеччині, Дніпропетровщині, Одещині, Київщині та Києві, чиї оселі були без світла внаслідок ворожих атак.
Про це йдеться в повідомленні ДТЕК.
«З 1 по 7 червня енергетики ДТЕК змогли повністю чи частково повернути світло жителям 65 населених пунктів, знеструмлених внаслідок ворожих атак. Електрика знову доступна для понад 360 тисяч родин», — йдеться в ньому.
Зазначається, що найбільше відновлень було на Донеччині, де протягом тижня енергетикам вдалось повернути світло 145,8 тисячам родин після обстрілів.
Водночас у Києві за цей час енергетики повернули електроенергію 140 тисячам сімей.
Також з 1 по 7 червня ремонтні бригади повернули світло майже 71 тисячі родин Дніпропетровщини, 2,5 тисячам сімей Одещини, а також понад тисячі домівок Київщини.
Нагадаємо, протягом квітня енергетики ДТЕК Ріната Ахметова повернули світло в домівки 1,5 млн родин, що були без електрики через ворожі атаки.