За тиждень енергетики ДТЕК повернули електрику для понад 650 тисяч родин після обстрілів

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Про це йдеться в повідомленні ДТЕК.

«З 20 до 26 липня енергетики ДТЕК змогли повністю чи частково повернути світло жителям 415 населених пунктів, знеструмлених внаслідок ворожих атак. Електрика знову доступна для понад 650 тисяч родин», — йдеться в ньому.

Зазначається, що найбільший обсяг відновлень традиційно був на Донеччині, де за тиждень світло повернули для 441,2 тисячі родин.

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Водночас на Одещині енергетики відновили електропостачання для 115,6 тисячі домогосподарств, на Дніпропетровщині — для 92,6 тисячі осель, а на Київщині — для понад 660 родин.

Нагадаємо, тиждень тому енергетики ДТЕК Ріната Ахметова повернули електрику в домівки 440 тисяч сімей після обстрілів.

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