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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
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24
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За тиждень енергетики повернули електрику 300 тисячам сімей після ворожих атак - ДТЕК

Протягом тижня енергетики компанії ДТЕК повернули електроенергію в домівки майже 300 тисяч сімей після ворожих обстрілів.

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Про це йдеться в повідомленні ДТЕК.

«З 8 по 14 червня енергетики операторів систем розподілу (ОСР) ДТЕК Мережі змогли повністю чи частково повернути світло жителям 332 населених пунктів, знеструмлених внаслідок ворожих атак. Електрика знову доступна для майже 300 тисяч родин у столиці, Дніпропетровській, Донецькій, Київській та Одеській областях», - йдеться в ньому.

Зазначається, що найбільше відновлень було на Дніпропетровщині, де минулого тижня фахівці змогли повернути електропостачання у 146,6 тисяч осель.

Водночас у столиці відновлене електропостачання понад 105 тисяч осель киян.

В той же час на Донеччині вдалося повернути світло у понад 33 тисячі домівок жителів області. У свою чергу на Київщині минулого тижня вдалося повернути світло в оселі 8,6 тисяч родин місцевих мешканців. 

На Одещині у той же період вдалося відновити електропостачання понад 1,8 тисяч домівок, що також були знеструмлені внаслідок ворожих атак.

Нагадаємо, протягом квітня енергетики ДТЕК Ріната Ахметова повернули світло в домівки 1,5 млн родин, що були без електрики через ворожі атаки.

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Дата публікації
Кількість переглядів
24
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