За тиждень енергетики повернули електрику 675 тисячам сімей після атак - ДТЕК
Протягом тижня енергетики компанії ДТЕК повернули електроенергію в домівки 675 тисяч сімей, що були без електрики внаслідок ворожих атак.
Про це йдеться в повідомленні ДТЕК.
Зазначається, що минулого тижня найбільше відновлень було на Київщині. Тут за тиждень енергетики повернули світло 363 тисячам осель після ворожих атак.
Також складна ситуація була на Дніпропетровщині. Тут за тиждень енергетики відновили електропостачання для 192 тисяч домівок.
Продовжуються й обстріли й на Одещині. Тут за тиждень ремонтним бригадам вдалось повернути світло понад 61 тисячі родин.
Окрім того, за останні сім днів енергетикам вдалось повернути світло 59,2 тисячам сімей на Донеччині.
Нагадаємо, протягом грудня енергетики ДТЕК Ріната Ахметова повернули світло понад 5 млн родин, чиї оселі були знеструмлені внаслідок ворожих атак.