Укрaїнa
50
За тиждень енергетики заживили 368 тисяч сімей, що були без електрики після обстрілів - ДТЕК

Протягом тижня енергетики компанії ДТЕК повернули світло в домівки 368 тисяч родин, що були без електроенергії внаслідок ворожих атак.

Про це йдеться в повідомленні ДТЕК.

«З 2 по 8 лютого енергетики ДТЕК змогли повністю чи частково повернути світло жителям 275 населених пунктів, знеструмлених внаслідок ворожих атак. Електрика знову є у понад 368 тис родин. Деяким клієнтам повертали світло вже десятки разів», - йдеться в ньому.

Зазначається, що найбільше відновлень було у Києві. Тут енергетикам вдалось повернути світло майже 143 тисячам родин.

Водночас окупанти продовжували атакувати східні області, зокрема Донеччину та Дніпропетровщину. В цих регіонах енергетики за тиждень повернули електрику майже 85 тисячам родин і 81 тисячі сімей відповідно.

Також на Одещині енергетика продовжує бути мішенню ворога. Тут за тиждень ремонтні бригади ДТЕК повернули електрику майже 55 тисячам сімей.

Крім того, окупанти атакували й Київщину, де за тиждень енергетикам вдалось заживити понад 5 тисяч домівок після обстрілів.

Нагадаємо, у січні енергетики ДТЕК Ріната Ахметова повернули світло в домівки 4,5 млн родин, чиї оселі були знеструмлені через ворожі атаки.

