За участі воєнних злочинців: росіяни проводять "дитячі свята" для української малечі на ТОТ

Так, росіяни організовують виступи воєнних злочинців перед українськими дітьми у місцевих дитячих садках. Верх цинізму полягає в тому, що з самого малечку дітей змушують слухати ґвалтівників, грабіжників, найманців й інших окупантів з віддалених районів імперії.

Про це пише ЦНС.

"Таким чином ворог планує змінити самоідентифікацію дітей та виховати яничарів. Це і є одна з ознак геноциду, згідно з міжнародним правом", – кажуть у Центрі.

У підпіллі також наголошують: кожен дотичний до організації таких "дитячих свят" понесе відповідальність за злочини перед українським народом, адже сама РФ видасть колаборантів, адже зрадники нікому не потрібні.

Нагадаємо, у Маріуполі росіяни підготували програму так званих "виховних заходів" для школярів на 2024 рік. Зокрема, дітям планують показувати виступи Путіна.

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