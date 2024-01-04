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За участі воєнних злочинців: росіяни проводять "дитячі свята" для української малечі на ТОТ

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Катерина СердюкКатерина Сердюк
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За участі воєнних злочинців: росіяни проводять "дитячі свята" для української малечі на ТОТ

Окупанти героїзують воєнних злочинців перед українськими дітьми

Ворог продовжує здійснювати геноцид українців на ТОТ.

Так, росіяни організовують виступи воєнних злочинців перед українськими дітьми у місцевих дитячих садках. Верх цинізму полягає в тому, що з самого малечку дітей змушують слухати ґвалтівників, грабіжників, найманців й інших окупантів з віддалених районів імперії.

Про це пише ЦНС. 

"Таким чином ворог планує змінити самоідентифікацію дітей та виховати яничарів. Це і є одна з ознак геноциду, згідно з міжнародним правом", – кажуть у Центрі.  

У підпіллі також наголошують: кожен дотичний до організації таких "дитячих свят" понесе відповідальність за злочини перед українським народом, адже сама РФ видасть колаборантів, адже зрадники нікому не потрібні.

Нагадаємо, у Маріуполі росіяни підготували програму так званих "виховних заходів" для школярів на 2024 рік. Зокрема, дітям планують показувати виступи Путіна.

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Дата публікації
Перегляди
367
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