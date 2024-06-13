За угодою із США Україна отримає ескадрильї винищувачів: не тільки F-16 – Зеленський

Укладена із США угода щодо гарантій безпеки передбачає, що Україна отримає ескадрильї винищувачів, серед яких будуть не лише F-16.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.

“В угоді хороші позиції щодо зброї для нашого захисту. Дуже конкретно – про системи Patriot, дуже конкретно – про постачання Україні ескадрилей винищувачів – саме так, у множині: ескадрилей, – включно з, але не обмежуючись F-16. Ми довго працювали заради цього”, - наголосив український лідер.

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Президент Зеленський також зазначив, що угода містить питання справедливої відповідальності Росії за розв’язану проти України війну.

“Америка підтримує і справедливу компенсацію шкоди, завданої російськими ударами, і опрацювання шляхів, щоб заморожені російські активи були використані задля захисту та відновлення України”, - підкреслив він.

Нагадаємо, президент США Джо Байден та президент України Володимир Зеленський підписали у четвер, 13 червня, 10-річну двосторонню угоду про безпеку, спрямовану на посилення захисту України від російських загарбників.

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