За ухилення від мобілізації можуть стягнути гроші: скільки та як оскаржити штраф від ТЦК

Є підстави, які свідчать про те, що штраф ТЦК виписали незаконно.

Відповідно до Кодексу України про адміністративні правопорушення передбачена можливість накладення адміністративного штрафу за порушення правил військового обліку, а також за порушення законодавства про оборону, мобілізаційну підготовку та мобілізацію обліку.

Про це йдеться у ст. 210 КУпАП,

За ухилення від мобілізації ТЦК може накласти штраф.

Які штрафи передбачено

Відповідно до ст. 235 КУпАП дану категорію справ про адміністративні правопорушення уповноважені розглядати безпосередньо ТЦК та СП, які за результатом розгляду справи складають Постанову про накладення адміністративного стягнення.

Тож, за неявку до ТЦК за повісткою передбачено від 17 000 до 25 000 грн за перше правопорушення, а також від 34 000 до 59 500 грн - для посадових і юридичних осіб.

Щодо осіб, які вчасно не оновили свої дані ТЦК та СП будуть складати такі постанови та накладати штрафи. Однак у громадян все ж можуть бути підстави для їхнього оскарження.

"Є декілька підстав, які можуть свідчити про те, що штраф ТЦК виписаний неправомірно", - розповів юрист юрист Дмитро Франчук "РБК-Україна".

Що є приводом для оскарження штрафу від ТЦК

За словами фохівця, передусім відсутність належного повідомлення може стати підставою для оскарження штрафу. Тобто, якщо людині не було вручено повістку про явку до ТЦК та СП або повістка була вручена з порушенням встановлених термінів, оскарження можливе.

Окрім цього неправильне оформлення штрафу (у штрафі не вказано причину його накладення, не роз'яснено порядок його оскарження, наприклад, припустився помилки в персональних даних тощо) - теж є приводом для оскарження штрафу від ТЦК.

"Незаконне проведення засідання комісії: комісія ТЦК та СП, яка ухвалила рішення про накладення штрафу, не мала на це повноважень або порушила порядок проведення засідання", - додав юрист третю підставу для оскарження.

Штраф накладено незаконно, якщо:

особа не підлягає військовому обліку: у громадянина є законні підстави для звільнення від військового обліку (вік, стан здоров'я, сімейні обставини тощо), але ТЦК та СП не врахувало їх;

існують поважні причини для неявки до ТЦК та СП: громадянин перебуває на лікуванні, у відрядженні, виконує інші важливі обов'язки, про що може надати документальні підтвердження;

співробітники ТЦК припустилися помилки: у військовому квитку або інших документах людини міститься помилкова інформація, яка стала причиною накладення штрафу;

неналежні дії ТЦК та СП: шантаж та погрози: працівники ТЦК та СП чинили тиск, погрожували або вимагали хабарів;

випадки дискримінації, тобто штраф було накладено через расу, релігію, політичні переконання і принципи;

незаконне вилучення документів: працівники ТЦК та СП вилучили документи без законних підстав.

Як оскаржити штраф від ТЦК

Варто зазначити, що повістка про виклик до ТЦК та СП, наприклад, для уточнення облікових даних не може вважатися повідомленням в межах розгляду справи про адміністративне правопорушення.

"Особі має надійти на адресу зареєстрованого місця проживання окрема повістка від ТЦК та СП, де зазначатиметься куди, на яку дату і час їй необхідно з’явитися для участі в розгляді щодо справи про адміністративне правопорушення", - зазначає юрист.

Спершу необхідно переконатися чи особою не пропущено термін для оскарження постанови, який згідно із ст. 289 Кодексу України про адмінправопорушення (становить 10 днів з моменту її винесення).

Далі в межах строку для оскарження, необхідно підготувати позовну заяву про скасування відповідної постанови про накладення штрафу та подати її до районного, районного у місті, міського чи міськрайонного суду за місцем знаходження ТЦК та СП.

Зауважимо, що за подання позовної заяви про оскарження постанови по справі про адміністративне правопорушення сплачується судовий збір у розмірі 0,2 розміру прожиткового мінімуму, тобто 605,60 грн.

Після подання позовної заяви до відповідного суду, її приймуть до розгляду, а постанову про накладення штрафу можуть скасувати, тож сплачувати штраф не доведеться.

Нагадаємо, громадяни України призовного віку, які перебувають на військовому обліку, мають оновити свої персональні дані протягом 60 днів від дня набуття чинності нового закону про мобілізацію. Цей термін спливає вже 16 липня 2024 року.

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