"За України було в 100 разів краще": жителі окупованого Севастополя скаржаться на зубожіння

Місцеві скардаться, що після приходу окупантів грошей у них вистачає лише на їжу, тоді як за України вони мали змогу подорожувати і купувати дороговартісні товари.

Жителі окупованого Севастополя зізналися, що після незаконної анексії півострова Росією їм стало набагато важче жити в фінансовому плані. Місцеві скаржаться на зубожіння, низькі зарплати та високі ціни.

Уривок з опитування, яке проводили пропагандисти в Севастополі, опублікував український журналіст Денис Казанський.

"Рівень життя став у разів 100 гірше, ніж був за України", – розповідає кримчанка.

Спантеличена такою відповіддю пропагандистка аж перепитала: "Гірше?".

"Гірше. Набагато. Ціни шалені, ми до таких цін не звикли. Зарплати у нас особливо не виросли. Якщо ціни московські, де люди отримують по 80-100 тисяч рублів, то у нас зарплати – 15-20 тисяч. А це курортне місто. Всі на всьому економлять. Зараз значна частина грошей йде на їжу. Раніше такого не було. Ми подорожували, щось купували, а зараз ми тільки їмо. Ось так", – з ностальгією за періодом до окупації розповідає жителька Севастополя.

Журналіст Казанський зауважив, що багато років російські пропагандисти переконували, що рівень життя в РФ набагато вищий ніж в Україні, і нібито після окупації Криму життя там стало лише кращим.

"Але як тільки хтось проводить у Криму незаангажоване опитування, відразу ж знаходяться люди, які кажуть, що за України було набагато краще, а з приходом РФ вони збідніли", – зазначив Казанський.

Раніше міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук закликала росіян негайно покинути Крим.

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