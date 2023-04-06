"За українську гинуть тисячі мужніх людей": ректор університету Ірпеня – про мовний скандал у закладі

Мовний скандал в Державному податковому університеті в Ірпені, який спричинила викладачка філософії Любов Воробйова, обурив як спільноту, так і адміністрацію закладу. Викладачку відсторонили від роботи.

Про це 24 Каналу заявив виконувач обов'язків ректора університету Дмитро Серебрянський.

Серебрянський назвав ситуацію ганебною для Державного податкового університету, адже цей навчальний заклад найбільше у Київській області постраждав від російських окупантів. Центральний корпус окупанти знищили вщент. Інші корпуси – понівечені.

Серебрянський наголосив, що викладання російською мовою у стінах університету неприємне для кожного працівника та студента.

"Скарги щодо викладання російською мовою від студентів періодично надходили, але без персоналізації. Раніше я не володів інформацією щодо того, що Воробйова викладає російською мовою. Були лише чутки. (...) Моя чітка позиція як ректора та адміністрації загалом – викладання має здійснюватися виключно українською мовою. Окрім того, у побуті в університеті – лише українська", – розповів Дмитро Серебрянський.

Також він запевнив, якщо випадки викладання російською мовою зафіксують в університеті ще раз, адміністрація оперативно ухвалить кардинальні рішення у межах законодавства.

"Цей випадок – приклад того, що деякі люди не усвідомлюють: за українську мову гинуть тисячі й тисячі мужніх та відважних людей. А тут дозволяють собі у такому форматі пропагувати мову агресора у своїй професійній діяльності. З часом я думаю, що всі переосмислять свої позиції й використовуватимуть українську, відповідно до закону та відповідно до моральної позиції. Для нас як для університету, який постраждав від збройної агресії Росії, викладачі якого були у російському полоні, а частина працівників, які залишилися в Ірпені, загинули, такий випадок – це неприпустимо", – сказав Дмитро Серебрянський.

За його словами у період окупації на початку березня 2022 року російські окупанти зайшли в Ірпінь та захопили один з корпусів університету. Там були викладачі. Декількох з них тримали декілька днів у полоні.

"Було щось на кшталт допитів. На щастя, ніхто не постраждав. Однак дехто з працівників, на жаль, загинув від обстрілів", – повідомив Дмитро Серебрянський.

Нагадаємо, у Державному податковому університеті в місті Ірпінь під Києвом розгорівся мовний скандал під час пари з філософії. Одна зі студенток попросила викладачку Любов Воробйову говорити українською, на що отримала відмову.

В адміністрації вищого навчального закладу поінформували, що почали службове розслідування щодо інциденту.

Читайте також: