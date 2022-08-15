"За ВДВ": окупанти на Донбасі на свято прострелили ногу командиру взводу

Вони поцілили у командира взводу, бо той не дозволяв їм пиячити.

Про це свідчить розмова окупантів, яку перехопила розвідка.

На аудіо чути, як окупанти телефоном діляться, як відсвяткували день Повітряно-десантних військ. Один із них розповідає, що пів дня вони сиділи в окопах, бо їх обстрілювалип ЗСУ.

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Під час обстрілів вони встигли "заправися" спиртним "на честь свята", далі обіссмілили і почали давати відповідь українським захисникам.

Потім на їхїні позиції нагодився командир взводу, який вилаяв їх за пиятику на передовій. В результаті один з окупантів прострелив йому ногу.

"Перевірка точно буде", - резюмував окупант.

Нагадаємо, що Збройні сили України продовжують скорочувати військові підрозділи РФ, які беруть участь у "спецоперації". На черзі парашутно-десантний полк із міста Кострома. Від особового складу після зустрічі з ЗСУ тут залишилося 15%.

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