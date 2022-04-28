За відбудову кожного регіону України відповідатиме окрема країна – ОП

В Офісі Президента України напрацьовують план повоєнної відбудови, відповідно до якого за відновлення кожного з регіонів відповідатиме конкретна країна світу.

В тому числі планується залучити іноземних архітекторів, заявив заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко в інтерв'ю каналу Рада.

«Ми взагалі за, щоб підключалися архітектори іноземні. І ми це будемо робити. Тому ми і хочемо, щоб за кожен регіон відповідала конкретна країна. Це не стосується тільки будівництва, а стосується і архітекторів, дизайнерів і тощо», – сказав він.

Тимошенко повідомив, що вже декілька країн зголосилися до такої роботи. Серед них – Велика Британія, яка виявила бажання відбудовувати Київ та Київську область. Також один з іноземних футбольних клубів зголосився відновлювати стадіон у Чернігові.

Для кращої координації такої роботи Міністерство регіонального розвитку, разом з усіма військовими адміністраціями, громадами тощо створює каталог кожної окремої області. В такому каталозі буде не лише перелік пошкодженої інфраструктури, але й концепція того, який вигляд має регіон після його відбудови.

«Ми зараз робимо таке домашнє завдання для того, щоб країни розуміли, який це обсяг коштів. І будемо надавати їм по кожному регіону інформацію», – пояснив Тимошенко.

При цьому, наголосив він, початковий етап цієї роботи виконується саме українськими фахівцями.

«Поки що ми першу роботу – це робота, можна сказати так, генерального планування кожного регіону – робимо з нашими українськими архітекторами. Тому у нас також є батальйон волонтерів-архітекторів. Їм дійсно ніхто не платить гроші. Вони зголосилися допомагати і робити для країни таку справу», – підкреслив заступник керівника ОП.

Нагадаємо, що раніше міністр інфраструктури України Олександр Кубраков зазначав, що країна-терорист росія пошкодила в Україні до 30% інфраструктури. Вартість завданих збитків можна оцінити у 100 млрд доларів. На відновлення інфраструктури України знадобиться приблизно два роки, сказав міністр.