"За Вінницю" і "от Сереги": ударні групи штурмовиків та бомбардувальників ЗСУ під прикриттям винищувачів поколошматили окупантів

В результаті загарбники не дорахувалися зо три десятки вояків, два десятки одиниць техніки та пару "опорників".

Про це повідомляють у командуванні Повітряних сил ЗСУ.

Понад 1750 групових авіаударів по окупантах завдала авіація ПС ЗСУ з початку повномасштабного вторгнення Росії.

"Ударні групи штурмовиків та бомбардувальників, під прикриттям винищувальної авіації Повітряних Сил, продовжують доносити до окупантів переконливі аргументи у вигляді бомб та ракет. 17 липня російське командування недорахувалося трьох десятків орків, уражено до двадцяти одиниць техніки рашистів, командно-спостережний пункт роти та взводний опорний пункт", - йдеться в повідомленні.

Протиповітряна оборона продовжує контролювати повітряний простір на підконтрольній території. Минулої доби збито один БпЛА противника.

На боєприпасах, якими здійснювали обстріл українські захисники, вони написали послання для окупантів "Я погиб 14.05.22, но это вам от меня. Серега" і "За Вінницю. День 4".

Нагадаємо, що на окупованій території Миколаївської області минулої доби російським окупантам добряче дісталося від українських захисників. ЗСУ залишили загарбників без ракетно-гарматного комплексу, радіолокаційної станції та двох складів з боєприпасами.

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