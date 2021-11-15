За вкрадені сигарети — шість тисяч: у Дніпрі поліцейська вимагала у 17-річного хлопця хабар

Затримали “підприємливу” жінку під час одержання хабара.
У Дніпрі співробітниця ювенальної поліції вимагала у неповнолітнього хлопця хабар. За грошову винагороду поліцейська збиралася "заплющити очі" на крадіжку цигарок.
Про це повідомили у пресслужбі прокуратури області.
Як стало відомо, у жовтні цього року інспекторка ювенальної превенції одного з районних управлінь поліції вимагала у 17-річного хлопця, який підозрюється у крадіжці цигарок із магазину, шість тисяч гривень.
Затримали “підприємливу” жінку під час одержання хабара.
“За процесуального керівництва Дніпропетровської обласної прокуратури в рамках кримінального провадження, розпочатого за ч. 3 ст. 368 КК України, співробітницю поліції викрито у вимаганні та одержанні неправомірної вигоди. Наразі жінку затримано в порядку ст.208 КПК України, вирішується питання щодо повідомлення їй про підозру у вчиненні вказаного злочину”, — розповіли в пресслужбі прокуратури обалсті.
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