За вкрадені сигарети — шість тисяч: у Дніпрі поліцейська вимагала у 17-річного хлопця хабар

За вкрадені сигарети — шість тисяч: у Дніпрі поліцейська вимагала у 17-річного хлопця хабар

Затримали “підприємливу” жінку під час одержання хабара.

У Дніпрі співробітниця ювенальної поліції вимагала у неповнолітнього хлопця хабар. За грошову винагороду поліцейська збиралася "заплющити очі" на крадіжку цигарок.

Про це повідомили у пресслужбі прокуратури області.

Як стало відомо, у жовтні цього року інспекторка ювенальної превенції одного з районних управлінь поліції вимагала у 17-річного хлопця, який підозрюється у крадіжці цигарок із магазину, шість тисяч гривень.

Затримали “підприємливу” жінку під час одержання хабара.

“За процесуального керівництва Дніпропетровської обласної прокуратури в рамках кримінального провадження, розпочатого за ч. 3 ст. 368 КК України, співробітницю поліції викрито у вимаганні та одержанні неправомірної вигоди. Наразі жінку затримано в порядку ст.208 КПК України, вирішується питання щодо повідомлення їй про підозру у вчиненні вказаного злочину”, — розповіли в пресслужбі прокуратури обалсті.

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