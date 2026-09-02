За внесок у стійкість країни: держава відзначила 21 працівника ДТЕК до Дня шахтаря

Реклама

Про це повідомили в ДТЕК.

«До професійного свята відзнаки 20 шахтарям та машинобудівнику вручили Прем’єр-міністр України Сергій Корецький та Перший віце-премʼєр-міністр України — Міністр енергетики Денис Шмигаль», — йдеться в ньому.

Реклама

Двох працівників нагородили нагрудним знаком «Шахтарська слава» І ступеня. Ще один отримав нагрудний знак «Шахтарська доблесть» ІІІ ступеня. 18 працівників відзначили Почесними грамотами Уряду.

Реклама

Серед нагороджених — представники шахтоуправлінь та філій ДТЕК Павлоградвугілля, а також Дружківського машинобудівного заводу.

У компанії зазначили, що нагороди є визнанням роботи шахтарів і машинобудівників, які в умовах війни продовжують видобувати вугілля, підтримувати роботу підприємств та готуватися до майбутнього опалювального сезону.

Раніше шістьох енергетиків ДТЕК Ріната Ахметова відзначили державними та відомчими нагородами за професіоналізм, мужність і внесок у забезпечення надійного електропостачання в умовах війни.

Новини партнерів