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За внесок у стійкість країни: держава відзначила 21 працівника ДТЕК до Дня шахтаря
До Дня шахтаря 21 працівник ДТЕК отримав державні та галузеві нагороди. Відзнаки отримали 20 шахтарів та працівник машинобудівного підприємства.
Про це повідомили в ДТЕК.
«До професійного свята відзнаки 20 шахтарям та машинобудівнику вручили Прем’єр-міністр України Сергій Корецький та Перший віце-премʼєр-міністр України — Міністр енергетики Денис Шмигаль», — йдеться в ньому.
Двох працівників нагородили нагрудним знаком «Шахтарська слава» І ступеня. Ще один отримав нагрудний знак «Шахтарська доблесть» ІІІ ступеня. 18 працівників відзначили Почесними грамотами Уряду.
Серед нагороджених — представники шахтоуправлінь та філій ДТЕК Павлоградвугілля, а також Дружківського машинобудівного заводу.
У компанії зазначили, що нагороди є визнанням роботи шахтарів і машинобудівників, які в умовах війни продовжують видобувати вугілля, підтримувати роботу підприємств та готуватися до майбутнього опалювального сезону.
Раніше шістьох енергетиків ДТЕК Ріната Ахметова відзначили державними та відомчими нагородами за професіоналізм, мужність і внесок у забезпечення надійного електропостачання в умовах війни.