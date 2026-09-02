ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
215
Час на прочитання
1 хв

За внесок у стійкість країни: держава відзначила 21 працівника ДТЕК до Дня шахтаря

До Дня шахтаря 21 працівник ДТЕК отримав державні та галузеві нагороди. Відзнаки отримали 20 шахтарів та працівник машинобудівного підприємства.

Коментарі
Підпишіться на нас в Google
За внесок у стійкість країни: держава відзначила 21 працівника ДТЕК до Дня шахтаря

Про це повідомили в ДТЕК.

«До професійного свята відзнаки 20 шахтарям та машинобудівнику вручили Прем’єр-міністр України Сергій Корецький та Перший віце-премʼєр-міністр України — Міністр енергетики Денис Шмигаль», — йдеться в ньому.

Двох працівників нагородили нагрудним знаком «Шахтарська слава» І ступеня. Ще один отримав нагрудний знак «Шахтарська доблесть» ІІІ ступеня. 18 працівників відзначили Почесними грамотами Уряду.

Серед нагороджених — представники шахтоуправлінь та філій ДТЕК Павлоградвугілля, а також Дружківського машинобудівного заводу.

У компанії зазначили, що нагороди є визнанням роботи шахтарів і машинобудівників, які в умовах війни продовжують видобувати вугілля, підтримувати роботу підприємств та готуватися до майбутнього опалювального сезону.

Раніше шістьох енергетиків ДТЕК Ріната Ахметова відзначили державними та відомчими нагородами за професіоналізм, мужність і внесок у забезпечення надійного електропостачання в умовах війни.

Коментарі
Сортувати:
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie