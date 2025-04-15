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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
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252
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2 хв

"За воинов": в соборі Чернівців продають книжки з молитвами за Росію

У Свято-Введенському монастирі неподалік центру Чернівців продають друковані видання з молитвами за «воинов» та «о спасении державы Российской».

Автор публікації
Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
"За воинов": в соборі Чернівців продають книжки з молитвами за Росію

У чернівецькому соборі продають книжки з молитвами за Росію / Фото: zahid.espreso.tv

У чернівецькому Свято-Введенському монастирі продають книжки з молитвами за Росію. Зокрема, у друкованих виданнях надаються молитви «О спасении державы Российской и утолении в ней раздоров и нестроений».

Про це передає «Еспресо. Захід» з посиланням на відеоблог релігієзнавця Олександра Бродецького.

«Звісно, це монастир і храм так званої „УПЦ, яка бреше суспільству, ніби вона не частина Російської Церкви і ніби не частина ключової ідеологічної машини „руского міра“. Таких молитовників там в активному продажу декілька. Видані в Україні (у Краматорську, Почаєві), але з „Российским Отечеством“ — червоною ниткою», — каже Бродецький.

Він навів назви ще деяких молитов з цього розділу: «Молитва о спасении державы Российской и утолении в ней раздоров и нестроений»; «Молитва покаянная, читаемая в церквах России во дни смуты»; «Молитвы русским святым»…

Під «раздорами и нестроениями», розповідає релігієзнавець, мають на увазі передусім розпад імперії.

Олександр Бродецький сказав про московський патріархат, який утримує домінувальне становище на Буковині: «Оскільки Гундяєв цю війну називає „священною“, то вона, ця страшна війна Росії проти України, і розглядається рашизмом як нібито „утоление раздора“. Ось такі демонічні смисли стоять за суттю тієї молитви, як і багатьох інших із цих книжок».

Ба більше, є у виданнях цілий розділ «Молитви за воинов», з текстів стає зрозуміло, що російських. Детальніше про російські молитви, які читаються в УПЦ МП у Чернівцях, Олександр Бродецький описав у своєму блозі на сайті Релігійно-інформаційної служби.

Нагадаємо, 15 квітня СБУ та Нацполіція здійснили обшуки в канцелярії Київської Митрополії УПЦ МП.

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