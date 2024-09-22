За яке порушення ПДР поліція не повинна штрафувати: пояснення експерта

За не увімкнену "аварійку" під час зупинки транспортного засобу поліцейським передбачено лише усне попередження.

Українські водії часто отримують штрафи за не увімкнену аварійну світлову сигналізацію після того, як автомобіль зупинили працівники поліції.

У виданні “Дорожній адвокат” називають такий штраф незаконним.

Експерти наголошують, що, згідно пункту 9.9.б Правил дорожнього руху (ПДР), під час зупинки автомобіля працівниками поліції водій зобов’язаний увімкнути аварійну світлову сигналізацію.

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Однак, за не увімкнення після зупинки аварійної сигналізації працівники поліції не мають права штрафувати. За таке порушення водій може отримати лише попередження. У випадку накладення штрафу, він є незаконним та підлягає скасуванню.

Відповідно до ч.2 ст.122 КУпАП накладенням штрафу в розмірі 510 грн карається порушення правил користування зовнішніми освітлювальними приладами або попереджувальними сигналами при початку руху автомобіля або при зміні його напрямку.

Нагадаємо, українські водії, які виїжджають за межі України, можуть потрапити у халепу через незнання правил дорожнього руху в іншій країні. Зокрема, польське законодавство велику увагу приділяє стану автомобільних шин і передбачає величезні штрафи за "лису" гуму.

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