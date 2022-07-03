За які авто не потрібно буде платити мито: Шмигаль назвав дві категорії

Уряд дозволив ввозити в Україну деякі види транспорту без сплати податків.
Йдеться насамперед про електромобілі та авто для фронту.
Про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль в інтерв'ю Lb.ua.
За його словами, таким чином влада стимулює українців купувати електротранспорт, оскільки це екологічніше та бюджетніше, особливо в умовах війни.
"Ми стикалися вже з паливною кризою після того, як росіяни розбивали наші сховища, наші нафтопереробні підприємства, навіть автозаправні станції. Тому електромобілі - це пріоритет, і ми політично даємо такий сигнал і формуємо можливість", - пояснив прем'єр.
Крім того, за словами Шмигаля, автомобілі для фронту також не потрібно оподатковувати. Їх ввозять до країни як гуманітарну допомогу.
"Якщо для фронту ми веземо дизельний або бензин-автомобіль, він також не підлягає оподаткуванню ні ПДВ, ні митом. Він заїжджає як гуманітарка. Тому всі можливості для фронту у нас відкриті, як і було раніше", - наголосив глава уряду.
Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський підписав Закон, і відтепер за імпорт товарів та авто знов стягуватимуть мито.
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