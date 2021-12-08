Борг за комуналку: коли можуть автоматично виставляти житло на продаж / pixabay.com

За які комунальні борги житло може бути автоматично виставлено на продаж: названо умови

За які комунальні борги житло може бути автоматично виставлено на продаж: названо умови

ТСН.ua розібрався, що чекає українців, які матимуть великі борги за комунальні платежі. Відповідь — читайте в матеріалі.

Депутати можуть застосувати досить жорсткі покарання за накопичення великого боргу за комунальні платежі, щоб виконати умови Міжнародного валютного фонду.

Таке рішення було ухвалене в зв’язку з тим, що в Україні щороку стрімко зростають борги за комуналку серед населенням. Наразі на кожну родину доводиться близько 4 тисяч гривень боргу.

Яка проблема з оплатою комунальних платежів

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За словами експертки з питань галузі ЖКГ, засновниці ГО "УПС Життя у моєму місті" та голови ГО "Кирилівський Гай" Кристини Ненно, штрафи зростуть, але ці зміни більше торкнуться інфляційної складової.

Українці звикли не платити за ті послуги комуналки, які практично неможливо відрізати — опалення, гаряча вода. В теплопостачальних компаніях почали нараховувати таким боржникам 3% на борг і додавати до нього інфляційну складову, яка має вигляд пені.

Згідно з законодавством надавач послуг може почати нараховувати цю пеню в будь-який момент, якщо не отримав в зазначений термін кошти. Нарахування починається з першого робочого дня, який йде за останнім днем граничного терміну сплати комунальних послуг.

При цьому загальний розмір пені для сплати не може бути вищим загальної суми боргу.

Коли будуть звертатися до суду і автоматично виставляти житло на продаж

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Якщо ж споживач продовжує не платити за надані послуги, надавач має право звернутися до суду і стягнути кошти примусово. Ця процедура наразі є спрощеною. Тобто позивачу потрібно лише показати всі необхідні документи, а суд буде відбуватися без присутності самого боржника. Боржник отримує лише судове рішення в вигляді судового наказу. І, як показує практика, його досить складно і майже неможливо оскаржити.

Якщо ж судовий наказ боржник також ігнорує, його виконанням повинні займатися державні або приватні виконавці. А вони, в свою чергу, можуть накласти арешт на рахунки боржника чи навіть його житло.

Проте, як зазначила експертка, виселяти з земельної ділянки чи житла неплатника зможуть лише в тому випадку, коли сума боргу буде складати понад 120 тис. гривень. Тоді нерухомість автоматично виставлять на продаж.

Та навіть і в цьому випадку рано панікувати. Адже якщо це житло у боржника єдине, його не будуть виставляти на продаж для погашення боргу.