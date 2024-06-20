За яких умов батько трьох дітей може звільнитися зі служби: адвокатка дала відповідь

Якщо у військовослужбовця народжується третя дитина, і всі троє є неповнолітніми, то це є підставою для звільнення з військової служби.

Про це в ефірі "Київ24" сказала адвокатка Тетяна Козаченко.

Відповідаючи на запитання щодо того, чи може військовослужбовець-чоловік піти у декретну відпустку, Козаченко пояснила, що стосовно осіб, які підпадають під мобілізацію, то перебування їх у декретній відпустці не є підставою для того, щоб особа не була мобілізована.

"Декретна відпустка належить до соціальних відпусток. Тому всі повинні розуміти, що декретна відпустка не звільняє від мобілізації чоловіків. А от жінок вона звільняє", – сказала вона.

Виключенням є ситуація, коли і чоловік, і дружина є військовозобов’язаними. "Тобто вони є мобілізованими. Тоді вони за власною згодою вирішують, хто безпосередньо буде у декретній відпустці, а хто буде, відповідно, проходити військову службу. Таке правило на сьогоднішній момент діє під час особливого періоду, під час воєнного стану", – пояснила експертка.

На уточнення щодо ситуації, якщо чоловік вже служить, а його дружина народжує, то чи є механізм, що він може піти у декрет, а вона – на свою цивільну роботу, Козаченко зауважила, що протягом останніх двох років виникало вже багато різних колізій, які, якщо не вирішуються, скажімо, через командира частини, то в таких випадках потрібно звертатися до суду.

"Практика суду не є однозначною. Є випадки, коли одні судді приймають рішення, що таке право може бути реалізоване. Це залежить від виключних обставин, від конкретних документів, конкретної ситуації, які повинен розглянути суд. Тобто в таких випадках краще все ж таки звернутися до фахівця, до адвоката, до юриста, який може проаналізувати конкретну ситуацію", – зазначила вона.

Адвокатка навела приклад, коли тривалий період чоловіки, які мають трьох неповнолітніх дітей, не підпадали під мобілізацію. Але якщо йшли служити, то не існувало норми права, за якою вони могли б бути звільнені.

"На сьогоднішній момент ця колізія усунена. І якщо навіть у військовослужбовця народилася третя дитина, – він був у відпустці, наприклад, або вони разом є військовослужбовцями, – то в цій частині вже є норма права, яка дає можливість подати відповідні документи і бути демобілізованим", – пояснила вона.

За словами Козаченко, якщо всі троє дітей є неповнолітніми, то це підстава для того, щоб особа була звільнена з військової служби. Крім того, на запитання, чи може військовослужбовець взяти відпустку на кілька днів чи тиждень, якщо у нього народилася дитина, адвокатка нагадала про закон про соціальні відпустки, в який нещодавно було внесено зміни, які враховують військове та соціальне законодавство.

"Є ряд ситуацій, коли військові мають право на отримання відпустки. Наприклад, народження дитини… Протягом трьох місяців особа має право отримати відпустку до 14-ти днів", – розповіла експертка.

До випадків для отримання соцвідпустки можуть належить також, зокрема тяжкий стан або смерть близької людини – сім днів відпустки, в неї не входить проїзд; відпустка на три дні може індивідуально надаватися за сімейними обставинами.

Нагадаємо, адвокати пояснили, чи можуть виїхати за кордон "обмежено придатні".

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