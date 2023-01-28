За яких умов чиновники можуть виїжджати за кордон до дітей під час війни

Окрім цього винятку, чиновники можуть виїхати за межі держави на лікування та в разі смерті за кордоном рідних.

Українські чиновники можуть виїжджати за кордон до своїх неповнолітніх дітей у разі, якщо є батьками-одинаками, а також у разі смерті членів сім’ї за кордоном.

Про це повідомили в Держприкордонслужбі України, а також йдеться у відповідній постанові уряду.

В ДПСУ зазначили, що виїзд за кордон нардепів та депутатів місцевих рад, суддів, прокурорів, держслужбовців, заброньованих працівників та інших категорій осіб може відбуватись виключно у службове відрядження.

Проте є кілька винятків із правил, за яких дозволений виїзд:

батькам-одинакам для відвідування дітей за кордоном;

для лікування за кордоном;

на підставі окремого рішення голови ДПСУ, у разі смерті членів сімей за кордоном.

"Також змінами врегульовано порядок виїзду військовослужбовців, який здійснюється на підставі рішення міністра оборони або іншого керівника щодо виконання завдань у сфері безпеки і оборони", – додали прикордонники.

У постанові уряду вказано, що у виняткових випадках дозволений пропуск через держкордон чиновників та держслужбовців, які є батьками-одинаками дитини/дітей віком до 18 років (включно) з метою відвідування таких дітей за межами України, або для супроводження дітей для виїзду за межі країни. Пропуск через держкордон здійснюють уповноважені особи ДПСУ за наявності відповідних підтверджувальних документів.

Пропуск чиновників для лікування за кордоном дозволений у супроводі одного з членів сім’ї першого ступеня споріднення.

Окрім того, очільник ДПСУ може ухвалити рішення про дозвіл чиновникам на виїзд за межі країни у разі смерті за кордоном одного з членів сім’ї першого або другого ступеня споріднення.

Нагадаємо, уряд 27 січня ухвалив постанову, яка на час війни забороняє виїзд за кордон чиновників без поважних причин. Перетин кордону дозволений лише на підставі службового відрядження.

Це сталося після скандалу з нардепом Миколою Тищенком, який вирушив до Таїланду начебто на "зустріч з українською громадою". Депутата виключили з партії "Слуга народу" і парламентської фракції цієї політсили.

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