За яких умов можлива мобілізація засуджених: пояснення нардепів

В Україні обговорюється можливість призову на службу до армії ув'язнених та ексв'язнів. Така ініціатива непогана, проте є нюанси.

Питання мобілізації засуджених в ефірі телемарафону обговорили нардепи Євген Чернєв та Вадим Івченко.

За словами Чернєва, він підтримує таку ініціативу. Проте, звісно, потрібно дивитися на статті, за якими вони були засуджені.

"І точно потрібно, щоб це було добровільно. Причому добровільно має бути з обох боків – і засуджених, якщо вони хочуть приєднатися до війська, і збоку командирів, які готові будуть узяти цих засуджених до своїх підрозділів. У такому випадку я цілком підтримую цю ініціативу", – зазначив він.

Своєю чергою, Івченко підкреслює, що постає таке питання: яким чином контролювати людей, коли їх не проконтролювало суспільство?

"Вони мають виконувати бойові завдання, бути в системі роти чи бригади. На них побратими наші мають покладатися. Якщо ми говоримо про засуджених, то лише про тих, за яких на себе візьмуть відповідальність командири – взяти з в'язниці, побачити їхні біографії, зрозуміти, що вони можуть в системі з іншими людьми відпрацювати бойові завдання, і тільки тоді на розсуд командира може бути якась дія", – пояснив свою думку нардеп.

Як зазначалося, наразі українське законодавство забороняє залучати до лав Сил оборони не лише засуджених, які перебувають у в'язницях, але й тих, хто відбув своє покарання та перебуває на волі. За інформацією Мін'юсту, є десятки тисяч людей, які раніше були засуджені за злочини, але зняті з військового обліку і жодним чином не можуть допомогти армії.

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