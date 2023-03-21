За яких умов можлива повторна ДНК-експертиза зниклих безвісти: деталі

Уповноважений з питань осіб, зниклих безвісти за особливих обставин, Олег Котенко розповів, коли можна ініціювати повторну ДНК-експертизу.

Про це він повідомив у соціальних мережах.

Якщо виявлений збіг ДНК, то повторний відбір генетичного матеріалу можливий за таких умов:

Під час ідентифікації тіла виявлено явні розбіжності зовнішності й індивідуальних особливостей зниклої людини з даними, що внесені до карти невідомого.

Відсоток збігу є дуже низьким.

Втрачено попередньо зібраний зразок генетичного матеріалу.

Ініціювати повторну експертизу за власним бажанням неможливо. Для цього необхідно звернутися до слідчого, який винесе постанову про повторний відбір зразків біоматеріалу і призначення експертизи для виділення ДНК-профілю.

Нагадаємо, що зразки ДНК можуть відбиратися тільки у кровних родичів: батьків чи дітей зниклої людини.

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Як відбувається ДНК-експертиза

Додамо, що для упізнання тіл із сотень безіменних могил в Ізюмі запрацювала мобільна ДНК-лабораторія. Родичі загиблих здають аналізи, аби була можливість ідентифікувати тіла.

Зауважимо, що Франція передасть Україні ще одну мобільну ДНК-лабораторію для розслідування воєнних злочинів, вчинених військовими Російської Федерацією на Харківщині.

А тим часом у Мелітополі окупанти беруть відбитки пальців та ДНК у колаборантів. Зараз з окупантами співпрацюють щонайменше 7 працівників жіночої колонії в Мелітополі. Деякі з них мають доступ до секретних матеріалів.

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