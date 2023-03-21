За яких умов можлива повторна ДНК-експертиза зниклих безвісти: деталі

Ініціювати повторну експертизу за власним бажанням неможливо.
Уповноважений з питань осіб, зниклих безвісти за особливих обставин, Олег Котенко розповів, коли можна ініціювати повторну ДНК-експертизу.
Про це він повідомив у соціальних мережах.
Якщо виявлений збіг ДНК, то повторний відбір генетичного матеріалу можливий за таких умов:
- Під час ідентифікації тіла виявлено явні розбіжності зовнішності й індивідуальних особливостей зниклої людини з даними, що внесені до карти невідомого.
- Відсоток збігу є дуже низьким.
- Втрачено попередньо зібраний зразок генетичного матеріалу.
Ініціювати повторну експертизу за власним бажанням неможливо. Для цього необхідно звернутися до слідчого, який винесе постанову про повторний відбір зразків біоматеріалу і призначення експертизи для виділення ДНК-профілю.
Нагадаємо, що зразки ДНК можуть відбиратися тільки у кровних родичів: батьків чи дітей зниклої людини.
Як відбувається ДНК-експертиза
Додамо, що для упізнання тіл із сотень безіменних могил в Ізюмі запрацювала мобільна ДНК-лабораторія. Родичі загиблих здають аналізи, аби була можливість ідентифікувати тіла.
Зауважимо, що Франція передасть Україні ще одну мобільну ДНК-лабораторію для розслідування воєнних злочинів, вчинених військовими Російської Федерацією на Харківщині.
А тим часом у Мелітополі окупанти беруть відбитки пальців та ДНК у колаборантів. Зараз з окупантами співпрацюють щонайменше 7 працівників жіночої колонії в Мелітополі. Деякі з них мають доступ до секретних матеріалів.
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