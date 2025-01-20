За яких умов можна опинитися у розшуку через порушення правил військового обліку

Юрист акцентував – аби не потрапити у розшук, кожен чоловік віком 18-60 років має стояти на військовому обліку.

Адвокат Євген Филипець назвав умови, за яких військовозобов’язані можуть опинитися у розшуку через порушення правил військового обліку.

Про це адвокат розповів у програмі "Коментар".

Юрист пояснив, що у розшук можуть потрапити ті, хто знятий з військового обліку, хто не пройшов військово-лікарську комісію.

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"Багато людей на сьогодні є знятими з військового обліку з тих чи інших причин. Це теж порушення правил військового обліку, бо чоловік 18-60 років має стояти на військовому обліку за виключення тих, хто виключений з обліку. Іншими підставами для того, щоб опинитися в розшуку, можуть бути, до прикладу, випадки, коли чоловік отримав направлення на ВЛК, але не пройшов чи не допройшов її", – розповів Филипець.

До адміністративної відповідальності можуть притягнути і за неповідомлення до ТЦК про зміну персональних даних. Йдеться про місце проживання, одруження, завершення навчання в університеті.

"Тобто ці моменти мають своїм наслідком цей славнозвісний розшук. Тому тут все дуже індивідуально. Коли ми дивимося на конкретну справу людини, ми бачимо, що там в будь-якому випадку, якщо вона у розшуку, там є якісь підстави, які потягнули за собою адміністративну відповідальність", – розповів адвокат.

Нагадаємо, юрист практики військового права Ярослав Звоненко пояснив, що робити військовозобов’язаним, якщо їх оголосили у розшук.

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