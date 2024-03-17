За яких умов працівники ТЦК мають право перевіряти документи у перехожих: пояснення адвоката

Нерідко працівники ТЦК вимагають у перехожих документи для перевірки. Чи законні ці вимоги, розповів адвокат Володимир Крекотень

Адвокат Володимир Крекотень розповів, чи зобов'язані чоловіки призовного віку під час дії воєнного стану і мобілізації показувати документи працівникам ТЦК.

Про це юрист повідомив в Instagram.

За його словами, навіть поліцейські не завжди уповноважені перевіряти документи.

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"Коли підходять поліцейські чи представники ТЦК і просять пред'явити документи, то треба спершу переконатися в тому, чи мають ці особи повноваження та підстави на такі дії. Якщо немає хоча б одного із цих двох пунктів, вимога пред'явити документи є незаконною. А виконувати ми зобов'язані тільки законні вимоги", – пояснив Володимир Крекотень.

Адвокат рекомендує перед пред'явленням власних документів, ознайомитись зі службовим посвідченням поліцейського. А у працівників ТЦК попросити показати наказ коменданта і документ, що підтверджує особу.

"Закон чітко регламентує підстави для перевірки документів під час воєнного стану. І повірте мені, там немає норми, яка б дозволяла це робити тільки на основі бажання дізнатись ваше прізвище і виписати вам повістку", – підсумував юрист.

Раніше у ТЦК опублікували список необхідних речей для мобілізованих.

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