За яких умов працівники ТЦК мають право перевіряти документи у перехожих: пояснення адвоката

Нерідко працівники ТЦК вимагають у перехожих документи для перевірки. Чи законні ці вимоги, розповів адвокат Володимир Крекотень
Адвокат Володимир Крекотень розповів, чи зобов'язані чоловіки призовного віку під час дії воєнного стану і мобілізації показувати документи працівникам ТЦК.
Про це юрист повідомив в Instagram.
За його словами, навіть поліцейські не завжди уповноважені перевіряти документи.
"Коли підходять поліцейські чи представники ТЦК і просять пред'явити документи, то треба спершу переконатися в тому, чи мають ці особи повноваження та підстави на такі дії. Якщо немає хоча б одного із цих двох пунктів, вимога пред'явити документи є незаконною. А виконувати ми зобов'язані тільки законні вимоги", – пояснив Володимир Крекотень.
Адвокат рекомендує перед пред'явленням власних документів, ознайомитись зі службовим посвідченням поліцейського. А у працівників ТЦК попросити показати наказ коменданта і документ, що підтверджує особу.
"Закон чітко регламентує підстави для перевірки документів під час воєнного стану. І повірте мені, там немає норми, яка б дозволяла це робити тільки на основі бажання дізнатись ваше прізвище і виписати вам повістку", – підсумував юрист.
Раніше у ТЦК опублікували список необхідних речей для мобілізованих.
Читайте також: