За яких умов та коли може закінчитися війна між Ізраїлем та ХАМАС: Байден зробив заяву

Якщо бойовики ХАМАС погодяться звільнити решту заручників, яких вони досі утримують, “завтра” може наступити “припинення вогню”.

Припинення вогню в Газі може завершитися “завтра”, якщо бойовики ХАМАС погодяться звільнити заручників.

Про це заявив президент США Джо Байден, пише CNN.

За його словами, якщо бойовики ХАМАС погодяться звільнити решту заручників, яких вони досі утримують, “завтра” може наступити “припинення вогню”.

"Як я вже сказав, це залежить від ХАМАС – якщо вони захочуть це зробити, ми могли б покінчити з цим завтра. І припинення вогню почнеться завтра", – сказав Байден на заході зі збору коштів у Сіетлі.

Водночас нещодавні перемовини щодо перемир’я між Ізраїлем та ХАМАС закінчились безрезультатно. Ізраїль неодноразово відмовлявся погодитися на постійне припинення вогню в Газі до перемоги над ХАМАС, навіть якщо будуть звільнені всі заручники.

Нагадаємо, що премʼєр Ізраїля Беньямін Нетаньягу заявив, що Ізраїль "залишиться один" у війні проти угруповання ХАМАС, якщо це буде необхідно.

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