За який час можна відбудувати Каховську ГЕС: відповідь очільника "Укргідроенерго"

Зруйновану росіянами Каховську ГЕС можна відбудувати за 6-7 років після деокупації лівого берега Херсонщини.

Про це повідомив генеральний директор ПрАТ "Укргідроенерго" Ігор Сирота.

"За попередніми розрахунками відбудувати станцію можливо за 6-7 років, але перед цим, як я вже зазначав, потрібно, аби була деокупована територія, і тоді ми зможемо осушити місце, де відбувся підрив, здійснити обстеження, демонтувати зруйновані споруди та конструктиви Каховського гідровузла. А далі вже приступити до безпосередньої відбудови станції. Якою вона буде - поки важко говорити, оскільки наразі без експертизи ми не знаємо, наскільки там критична ситуація з самими конструктивами та розмиванням дна", - сказав він.

Нагадаємо:

6 червня 2023 року російська армія підірвала греблю Каховської ГЕС. Внаслідок підриву були затоплені населені пункти на обох берегах Дніпра. За офіційними даними, загинуло 32 людини, однак невідомо, скільки людей загинуло на окупованому лівобережжі Херсонщини.

За даними Міндовкілля, загальні збитки від підриву Каховської ГЕС перевищують 146 млрд грн.

В результаті теракту було зруйновано 11 прольотів верхньої частини греблі з 28. З машинної зали ГЕС стався витік 150 тонн мастила. Каховська ГЕС більше не підлягає відновленню.

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