За якої умови можливий контрнаступ ЗСУ: думка Коваленка

В обороні неможливо наступати, як і тримати позицію до нескінченності.

Наша оборонна стратегія зберігатиметься щонайменше до інавгурації Трампа. Ситуація залежатиме від того, якими будуть перші кроки 47-го президента США.

Про це сказав військово-політичний оглядач Олександр Коваленко.

"Протягом першого кварталу 2025 року визначатиметься: або ми зберігаємо оборонну стратегію, або у нас з'являється можливість інших варіантів розвитку подій. Поки що це виключно оборона", - констатував він.

Раніше йшлося про те, що наразі українські Збройні сили перебувають в оборонній позиції відповідно до ухваленої 2023 року стратегії. Якщо ж Сили оборони мають плани на контрнаступ, то це потребує тиші.

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