За якої умови ТЦК можуть відмовити у відстрочці за наявності дружини із інвалідністю: відповіла юристка

Отримати відстрочку можна тільки на підставі військово-облікового документа.

Військовозобов'язані, які мають дружину з 1 або 2 групою інвалідності, не мають гарантії, що можуть отримати відстрочку від служби.

Про це розповіла юристка юридичної компанії "Приходько та Партнери" Діана Тернова в інтерв'ю РБК-Україна.

"Можуть відмовити (у відстрочці - ред.), якщо людина з інвалідністю має інших працездатних осіб, зобов’язаних відповідно до закону їх утримувати. Тобто один із варіантів, коли можуть відмовити чоловіку, у якого дружина з інвалідністю - це коли у них є повнолітні діти", - пояснив він.

Юристка дала такі поради для тих, хто збирається оформлювати право на відстрочку від служби:

Написати обґрунтовану заяву;

Зібрати та завірити нотаріально всі необхідні документи, які підтверджують право на отримання відстрочки;

Зареєструвати заяву з документами в ТЦК та СП;

Не проходити ВЛК, поки не зареєструєте заяву з документами.

"Зверніть увагу, що отримати відстрочку можна тільки на підставі військово-облікового документа. Такими документами зараз є військовий квиток або тимчасове посвідчення військовозобов’язаного. Тобто, скажімо, якщо вам вже 36 років, а ви досі маєте приписне або стару довідку з військкомату, то поки не оновите даний документ, ви не зможете отримати відстрочку", - наголосила вона.

Нагадаємо, раніше повідомляли, що у новому законопроєкті про мобілізацію залишать відстрочку від призову для особливої категорії осіб.

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