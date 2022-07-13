За якої умови Україна припинить воювати з Росією - Данілов відповів

Україна припинить воювати тоді, коли РФ забере свої війська з усіх її окуповнах територій. Лише в такому випадку війна буде заверша.

Про це сказав секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов в ефірі "Радіо НВ".

"Якщо агресор покине нашу землю, тоді ми відразу припинимо воювати. Але для цього ворог має звідси забратися, з усіх земель, які у нас були зафіксовані після 1991 року. Це є аксіомою", - сказав він.

Він додав, що якщо Росія цього не зробить, то іншого шляху, як військового, в України не буде.

"Ніхто крім нас не буде займатися звільненням нашої землі", - зазначив Данілов.

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