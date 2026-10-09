За завданням ФСБ 14-річна дівчина убила військового ЗСУ: як школярка заманила в пастку

Контррозвідка СБУ

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На Рівненщині 14-річна дівчина, завербована російською ФСБ, отруїла метадоном і задушила військового інструктора ЗСУ, виконуючи завдання російської спецслужби. Досудове розслідування завершили, матеріали справи передали до суду.

Про це повідомила Служба безпеки України.

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За даними слідства, російська спецслужба завербувала місцеву школярку через чати в Telegram-каналах. Після вербування дівчина отримала від російського куратора інструкції щодо того, як заманити українського військового на зустріч і вбити його.

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Спочатку неповнолітня налагодила з інструктором онлайн-спілкування, а згодом запросила його до квартири. Готуючись до зустрічі, вона взяла із собою наркотичні речовини.

Отруїла метадоном, а потім задушила

Як встановили правоохоронці, під час зустрічі школярка підсипала військовому в напій смертельну дозу метадону. Коли чоловік втратив свідомість і опинився в безпорадному стані, дівчина задушила його за допомогою пакета та зарядного шнура.

Правоохоронці затримали підозрювану наступного дня після вбивства.

Згодом військова контррозвідка СБУ встановила нові обставини злочину та його координацію з боку ФСБ. Під час обшуку в дівчини вилучили смартфон із доказами співпраці з російською спецслужбою.

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Що загрожує неповнолітній

Матеріали провадження щодо державної зради в умовах воєнного стану та перешкоджання законній діяльності ЗСУ скерували до суду з клопотанням про застосування до неповнолітньої примусових заходів виховного характеру.

За рішенням суду дівчину можуть направити до спеціальної навчально-виховної установи для дітей і підлітків. Сам факт умисного вбивства розслідують в окремому кримінальному провадженні.

Розслідування проводили військова контррозвідка СБУ спільно з Національною поліцією та Управлінням СБУ в Рівненській області за процесуального керівництва обласної прокуратури.

Нагадаємо, раніше українська спецслужба в Києві запобігла вбивству російського опозиціонера, який раніше воював за Україну та є чинним громадським діячем. У столиці затримали завербовану агентку ФСБ Росії, яка готувала замах біля спорткомплексу.

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