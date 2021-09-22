За завданням Зеленського до кінця року в Україні з’являться 600 активних парків

За завданням Зеленського до кінця року в Україні з’являться 600 активних парків

Проєкт направлений на оздоровлення нації.

Цього року в Україні планується створити 600 активних парків: 100 з них вже працюють, інші мають відкритися незабаром.

Про це повідомив міністр молоді та спорту Вадим Гутцайт у Facebook.

Реалізація проєкту "Активні парки - локації здорової України" відбувається умежах програм Президента Володимира Зеленського "Велике будівництво" та "Здорова Україна".

"Так що таке ці активні парки? На цих локаціях знаходяться відповідні спортивні елементи, біля яких розміщені QR-коди з доступом до онлайн тренувань від відомих чемпіонів та українських зірок. Просто навівши камеру телефона на цей код, ви можете отримати корисні поради від відомих людей, кумирів українців та слідувати їхньому прикладу!", - написав Гутцайт.

Тренування поділені на рівні: від простого до складного. Для допомоги у користуванні майданчиками поруч перебуватимуть координатори.

"Головне, що цим можуть користуватися усі верстви населення: від наймолодших до наших дідусів та бабусь! Для кожного розроблені свої види вправ, зважаючи на вік та можливості. Також кожні вихідні на цих локація проводяться різноманітні активності, куди можна прийти самому чи взяти своїх друзів/сім’ю та корисно провести дозвілля", - наголосив міністр.

Він додав, що проєкт направлений на оздоровлення нації та створення вільного доступу до рухової активності.

"Основна мета проста - зробити спорт ближчим до людей!", - резюмував Гутцайт.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що протягом 2022 року за програмою Президента Володимира Зеленського "Велике будівництво" у кожній ОТГ має стартувати створення сучасних парків дозвілля.

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