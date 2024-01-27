За життя боролися 77 хвилин: у Дніпрі врятували хлопчика, який був у стані клінічної смерті – подробиці

У Дніпрі лікарі обласного центру екстреної медицини врятували 12-річного хлопчика, який через передозування ліками від серця був у стані клінічної смерті. За життя дитини боролися 77 хвилин.

Про це розповів медик центру Віктор Пальчинський.

Хлопчик випив велику дозу антиаритмічного препарату – лікарського засобу, який застосовують для лікування та запобігання порушень ритму серця.

За словами лікаря, чому 12-річний хлопчик вирішив випити ці ліки, наразі невідомо. Його батьки – медики, тому спочатку вони намагалися самостійно допомогти синові, а коли він втратив свідомість, викликали "швидку".

Коли прибули лікарі "швидкої", дитина була у важкому стані.

"Зусилля медики не зупиняли ні на секунду, бо тоді тільки вони вирішували долю цього молодого життя, і вони боролися за нього 77 хвилин – серцевий ритм відновлено, зʼявилася цілеспрямована рухова активність, реакція на голос-кивання головою у відповідь. Постраждалого терміново госпіталізовано до реанімаційного відділення профільної лікарні", - розповів він.

Наразі стан дитини стабільний.

Нагадаємо, дитині провели операцію на мозку з пробудженням – вперше в історії української медицини.

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