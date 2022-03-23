За жодних обставин заводи Маріуполя не працюватимуть під російською окупацією

За жодних обставин заводи Маріуполя не працюватимуть під російською окупацією

Металургійні підприємства Маріуполя ніколи не працюватимуть під російською окупацією.

Про це заявив бізнесмен Рінат Ахметов у коментарі американській газеті The Wall Street Journal.

«Російські війська перетворюють Маріуполь на руїни, вбивають маріупольців і бомбардують заводи. За жодних обставин ці заводи не працюватимуть під російською окупацією», — повідомив бізнесмен.

Він наголосив, що зараз і Азовсталь, і ММК ім. Ілліча перебувають під контролем України завдяки героїчним зусиллям української армії.

«Азовсталь» та ММК ім. Ілліча, на яких у місті працювало близько 40 000 людей. Обидва заводи перебувають під контролем України, але заводи тимчасово закриті», — цитує WSJ слова бізнесмена.

Нагадаємо, раніше він повідомив, що перебуває в Україні та всі його бізнеси, а також благодійний фонд, роблю все можливе для перемоги України та допомоги мирному населенню.

«Я впевнений, що настане час, коли ми відбудуємо Україну, і я інвестуватиму всі свої сили та засоби, щоб Україна відновилася і стала сильною та процвітаючою країною», — заявив бізнесмен ще на початку війни.