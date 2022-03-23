За жодних обставин заводи Маріуполя не працюватимуть під російською окупацією

Металургійні підприємства Маріуполя ніколи не працюватимуть під російською окупацією.
Про це заявив бізнесмен Рінат Ахметов у коментарі американській газеті The Wall Street Journal.
«Російські війська перетворюють Маріуполь на руїни, вбивають маріупольців і бомбардують заводи. За жодних обставин ці заводи не працюватимуть під російською окупацією», — повідомив бізнесмен.
Він наголосив, що зараз і Азовсталь, і ММК ім. Ілліча перебувають під контролем України завдяки героїчним зусиллям української армії.
«Азовсталь» та ММК ім. Ілліча, на яких у місті працювало близько 40 000 людей. Обидва заводи перебувають під контролем України, але заводи тимчасово закриті», — цитує WSJ слова бізнесмена.
Нагадаємо, раніше він повідомив, що перебуває в Україні та всі його бізнеси, а також благодійний фонд, роблю все можливе для перемоги України та допомоги мирному населенню.
«Я впевнений, що настане час, коли ми відбудуємо Україну, і я інвестуватиму всі свої сили та засоби, щоб Україна відновилася і стала сильною та процвітаючою країною», — заявив бізнесмен ще на початку війни.