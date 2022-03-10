Заарештовані рахунки українських боржників: що робити, якщо картку досі не розблокували

Заарештовані рахунки українських боржників: що робити, якщо картку досі не розблокували

Роз'яснення виконавчої служби щодо зняття арешту з рахунків.

Згідно з постановою Кабміну від 3 березня, з багатьох заарештованих рахунків українських боржників має бути знято блокування.

Під розблокування підпадають рахунки, сума боргу на яких не перевищує 100 тис. гривень.

"Опендатамедіа" надає роз'яснення виконавчої служби щодо зняття арешту з рахунків.

Що робити, якщо арешт з вашого рахунку досі не зняли

Переконайтесь, що сума стягнення за виконавчим документом не перевищує 100 000 грн.

Зверніться до найближчого відділення банку або фінансової установи, в якій наявна заборгованість з вимогою зняття арешту

У разі відмови зателефонуйте на горячу лінію НБУ за телефоном 0 800 505 240 або на урядову гарячу лінію — 1545

Автоматизована система виконавчих проваджень та інші реєстри наразі не працюють, тому ДВС або приватні виконавці не мають можливість видати відповідну постанову про зняття арештів.

Нагадаємо, під розблокування підпадають рахунки, сума боргу на яких не перевищує 100 тис. грн, а таких боржників, за оцінкою "Опендатабота", більшість.

Якщо ваш рахунок ще не розблокували — звертайтеся до державної виконавчої служби.

Розпорядження Кабміну діятиме до призупинення або скасування воєнного стану.