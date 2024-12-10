Заарештований фігурант смертельної ДТП у Дніпрі пояснив відео своєї нічної поїздки

У соцмережах поширили відео, нібито з фігурантом ДТП у Дніпрі, який їздить по вулицях міста.

17-річний учасник ДТП у Дніпрі Арсеній Бессонов запевняє, що цілодобово перебуває у квартирі та не порушує рішення суду про домашній арешт.

Про це він написав у соцмережі.

"Приношу вибачення за те відео, яке зняла моя подруга. Ми разом вели цей акаунт. Саме відео було зняте дуже давно. Також я перебуваю під домашнім арештом і навіть якби я захотів це зробити, у мене просто не вийшло б", - розповів він.

Раніше повідомлялося, що Арсенія Бессонова нібито бачили за кермом, хоча він має бути під домашнім арештом. Поліція спростувала інформацію про те, що 17-річний фігурант смертельної ДТП у Дніпрі не порушує домашній арешт.

Нагадаємо, що ввечері 1 грудня у Дніпрі сталась смертельна ДТП. На Набережній заводський автомобіль BMW зіткнувся із Ford. Внаслідок аварії загинула 10-річна дівчинка. Ще троє людей постраждали. Двоє дітей — 11 та 13 років перебувають у вкрай важкому стані у лікарні.

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