Забагато охочих здатися в полон: РФ намагається заблокувати український сайт "Хочу жити"

Велика кількість росіян не хоче воювати в Україні, тож активно користуються сайтом для здавання в полон "Хочу жити".

В РФ занепокоїлися великою кількістю заявок від російських військовослужбовців, які хочуть здатися в полон ЗСУ. Через це генпрокуратура РФ ухвалила рішення блокувати роботу українського сайту.

Про це повідомляє ОК "Південь".

"Через надвелику активність особового складу окупаційних військ щодо звернень про здачу в полон генпрокуратура рф винесла рішення про блокування сайту українського проекту "Хочу жити". Але продовжують функціонувати інші чат-боти та телефонні лінії. Звернення продовжують надходити", - йдеться в повідомленні.

Зауважимо, аби здатися в полон, можна зателефонувати за номерами: +38-066-580-34-98, +38-093-119-29-84. Також створено чатбот "Хочу жить" (https://t.me/spasisebyabot), де приймаються звернення від військовослужбовців РФ.

Якщо чат-бот з якихось причин не працює, то російські військовослужбовці можуть звернутися до СБУ.

Нагадаємо, що на Херсонщині підрозділ окупантів вирішив здатися в полон до ЗСУ. Військовослужбовці провели між собою таємні перемовини і ухвалили одноголосне рішення. Щоправда, до цього, вони застрелили командира, який влаштував істерику і намагався їм завадити.

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