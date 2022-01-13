Забарикадувала сусідів: у Дніпрі бабця завалила сміттям свою квартиру і взялася за під'їзд (фото)

Забарикадувала сусідів: у Дніпрі бабця завалила сміттям свою квартиру і взялася за під'їзд (фото)

Жінка не дає викинути сміття.

У Дніпрі 75-річна жінка захаращила сміттям свою квартиру і закидала мішками з мотлохом підступи до під'їзду.

Про це повідомила жителька Дніпра Любов Буклакова.

"У сусідньому будинку ось така епічна картина біля входу до 2-го під'їзду. Бабуся 75 років повернулася до своєї квартири після багаторічного життя з цивільним чоловіком (він помер). Речі її перевозили "Газеллю", однієї ходки не вистачило. У цих мішках - спресоване від часу сміття. Ця бабуся спочатку до стелі забила свою квартиру сміттям, а потім роками зносила його до квартири громадянського чоловіка. Тепер це лежить на підступах до під'їзду", - розповіла жінка.

За її словами, мішки зі сміттям у квартирі не вмістилися, тож залишилися стояти під під'їздом. Викинути пенсіонерка нічого не дає.

"Сусіди та голова ЖБК у шоці. Тільки влітку у дворах навели лад, поклали асфальт, поставили лавки", - пише авторка.

Зараз жителі під'їзду вирішують, як владнати справу з пенсіонеркою та її речами.

Нагадаємо, що Запоріжжі у багатоповерхівці сталося займання. Власницю квартири довелося витягувати через отвір у смітті, яким вона захаращила свою квартиру.

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