Забарикадувався з гранатою: у Херсонській області чоловік погрожує підірвати будинок 

Чоловік відмовляється виходити з оселі.
У смт Іванівка 45-річний чоловік забарикадувався в будинку та погрожує підірвати оселю. На місці події працює керівництво поліції області, слідчо-оперативна група, вибухотехніки та працівники роти поліції особливого призначення.
Про це повідомили у поліції Херсонської області.
Поліцейські з’ясували, що чоловік проживає з дружиною та чотирма дітьми. Під час сімейної сварки підозрюваний взяв предмет, схожий на гранату, та почав погрожувати рідним. Після чого жінка та діти вийшли з будинку та викликали поліцію.
Чоловік зачинився на другому поверсі будинку і відмовляється виходити. Територію біля домоволодіння оточили. Людей відвели на безпечну відстань.
Наразі з чоловіком поліцейські проводять перемовини. В разі відмови припинити правопорушення, до чоловіка планують застосувати поліцейські заходи, передбачені законом.
Нагадаємо, що у Дніпрі пролунав вибух у житловому будинку. В результаті події загинули дві людини.