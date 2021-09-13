Забарикадувався з гранатою: у Херсонській області чоловік погрожує підірвати будинок

Забарикадувався з гранатою: у Херсонській області чоловік погрожує підірвати будинок

Чоловік відмовляється виходити з оселі.

У смт Іванівка 45-річний чоловік забарикадувався в будинку та погрожує підірвати оселю. На місці події працює керівництво поліції області, слідчо-оперативна група, вибухотехніки та працівники роти поліції особливого призначення.

Про це повідомили у поліції Херсонської області.

Поліцейські з’ясували, що чоловік проживає з дружиною та чотирма дітьми. Під час сімейної сварки підозрюваний взяв предмет, схожий на гранату, та почав погрожувати рідним. Після чого жінка та діти вийшли з будинку та викликали поліцію.

Чоловік зачинився на другому поверсі будинку і відмовляється виходити. Територію біля домоволодіння оточили. Людей відвели на безпечну відстань.

Наразі з чоловіком поліцейські проводять перемовини. В разі відмови припинити правопорушення, до чоловіка планують застосувати поліцейські заходи, передбачені законом.

Нагадаємо, що у Дніпрі пролунав вибух у житловому будинку. В результаті події загинули дві людини.

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